Украина и Турция обсудили перспективы транспортных коридоров

Украина и Турция на семинаре - рабочей встрече деловых кругов в Стамбуле обсудили перспективы развития транспортных коридоров.

Как сообщил УНИАН Департамент информационной политики Министерства иностранных дел Украины, соответствующий семинар прошел 14 февраля по инициативе Генерального консульства Украины в Стамбуле.

В ходе мероприятия руководители Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC), Ассоциации портов Украины ("Укрпорт"), Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины (АсМАП), Ассоциации "Укрвнештранс", Ильичевского морского порта, АО "Пласке» (оператор поезда «Викинг») подробно ознакомили турецких коллег с возможностями украинских портов, железных дорог, автодорог, с перспективами интермодальных транзитных перевозок по территории Украины в Польшу, Россию и страны Северной Европы.

Как отмечается в сообщении, Совет экспортеров Турции, Ассоциация международных автоперевозчиков (UND) и Союз производителей услуг по перевозкам и логистике (UTİKAD) отметили большой транспортный транзитный потенциал Украины. Турецкие ассоциации наметили меры в области развития инфраструктуры, упрощения таможенных, разрешительных и визовых процедур.

Планируется, что подобные деловые встречи будут проводиться ежегодно с привлечением широкого круга заинтересованных предприятий и организаций.