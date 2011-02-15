Кабмин утвердил Порядок использования бюджетных средств на подготовку к Евро-2012

Кабинет министров Украины утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выполнения Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Соответствующее постановление Кабмина от 26 января 2011 года №97 обнародовано на сайте правительства.

Документом предусмотрено, что главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Укревроинфрапроект (Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и реализации инфраструктурных проектов), который определяет распорядителей бюджетных средств более низкого уровня и получателей бюджетных средств.

Укревроинфрапроект осуществляет контроль за заказчиками строительства объектов инфраструктуры и принимает меры к возврту авансов, которые были предоставлены подрядчикам и не использованы в определенные законодательством сроки.

В Порядке указывается, что строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог коммунальной собственности, сетей и сооружений централизованного водоснабжения и водоотвода, обновление парка трамвайных вагонов, троллейбусов и автобусов в городах проведения чемпионата за счет бюджетных средств осуществляются на условиях софинансирования с местными бюджетами.

Не допускается направление бюджетных средств на осуществление расходов, которые финансируются за счет других бюджетных программ; оплату посреднических услуг.