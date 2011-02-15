Мининфраструктуры до 1 апреля аттестует все автостанции

Все автостанции Украине до 1 апреля 2011 года будут аттестованы в соответствии с новым порядком и проверены на предмет соблюдения ими надлежащего качества обслуживания.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, по новому порядку аттестация предусматривает обследование автостанции на соответствие требованиям к автостанциям различных классов и определение их класса, на основании чего владельцу выдается свидетельство об аттестации. Обследование автостанции проводится Госавтотрансадминистрацией. При этом к проведению обследования могут привлекаться государственные предприятия, относящиеся к сфере управления Мининфраструктуры.

Напомним, новая аттестация определена приказом Министерства транспорта и связи Украины № 700 от 27.09.2010 г. «Об утверждении Порядка регулирования деятельности автостанций», который зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 10.11.2010 г. под № 1068/18363.

Приказом предусмотрено, что владелец должен обеспечивать обслуживание пассажиров и автомобильных перевозчиков на автостанции согласно требованиям к автостанции соответствующего класса в течение срока действия свидетельства.

Аттестацию нужно проходить раз в пять лет. В случае несоблюдения требований, установленных для автостанции соответствующего класса, Госавтотрансадминистрация по результатам дополнительного обследования имеет право аннулировать свидетельство об аттестации и исключить данную автостанцию из перечня аттестованных автостанций.

В целом разработанный министерством Порядок определяет процедуру аттестации автостанций, требования к ним, механизм определения размера автостанционного сбора и стоимости услуг автомобильных перевозчиков.