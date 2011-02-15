ВР приняла законопроект о телевидении и телекоммуникациях

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования взаимоотношений в сфере телевидения и телекоммуникаций».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 262 народных депутата из 402, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом вносятся изменения в законы «О телекоммуникациях» и «О телевидении и радиовещании».

В соответствии с изменениями, оператор, провайдер телесети будет обязан обеспечить своим абонентам доступ к программам телерадиоорганизаций, которые осуществляют эфирное или спутниковое вещание на территории телесети на основании лицензии Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в наиболее доступной частоте по наиболее доступной цене для телезрителей.

Кроме этого, законопроектом предусмотрена ответственность за невыполнение вышеупомянутых требований.