Президент поручил подготовиться к установлению прямого авиасообщения с Японией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил в 1-м полугодии 2011 г. принять меры в рамках заседания украинско-японского Комитета по сотрудничеству для начала переговоров относительно заключения международного договора об установлении прямого авиасообщения между городами Киев и Токио.

Об этом говорится в поручении Президента Украины «По обеспечению реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Украины в Японии, который состоялся 18-21 января 2011 г.» от 14 февраля, размещенном на сайте главы государства.

В частности, данное поручение дано вице-премьер-министру, министру инфраструктуры Борису КОЛЕСНИКОВУ, министру иностранных дел Константину ГРИЩЕНКО и др.

Кроме того, Б.КОЛЕСНИКОВУ поручено принять меры по обеспечению эффективности чартерных рейсов между городами Киев и Токио. Срок решения этого вопроса — до 1 октября 2011 г.

Как сообщал УНИАН, 18 января т.г. в рамках официального визита главы Украинского государства в Японию Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Японии Наото КАН обсудили перспективы прямого авиасообщения между Украиной и Японией. С целью наращивания объемов взаимных поездок граждан между авиаперевозчиками было достигнуто согласие осуществить летом этого года одиннадцать прямых чартерных рейсов Токио-Киев-Токио. Как отмечалось, этот шаг будет способствовать введению регулярного прямого авиасообщения. В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что парламент Японии поддержит вопрос о заключении соответствующего соглашения.

Кроме того, стороны обсудили перспективы упрощения визового режима для граждан Украины.