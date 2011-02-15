Мининфраструктуры будет мониторить нарушения правил на ж/д переездах

Министерство инфраструктуры Украины совместно с «Укрзализныцей» по поручению первого заместителя министра инфраструктуры Украины Константина ЕФИМЕНКО будет осуществлять тщательный мониторинг нарушений водителями правил проезда железнодорожных переездов, которые могли повлечь за собой аварию.

Об этом УНИАН сообщили в министерстве.

Согласно сообщению, с 10 февраля 2011 г. на Ривненской дирекции железнодорожных перевозок Львовской железной дороги была проведена выборочная проверка соблюдения водителями правил проезда железнодорожных переездов. Всего за несколько дней специалисты зафиксировали три случая нарушений, которые могли привести к ДТП с тяжкими последствиями, из-за нарушения водителями автомобилей правил проезда.

В связи с этим специалисты Министерства инфраструктуры совместно с «Укрзализныцей» продолжат мониторинг аварийности на транспорте и анализ случаев, которые могли повлечь ДТП на переездах. Данные по таким случаям будут обнародованы на официальном сайте Мининфраструктуры.