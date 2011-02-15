В Тернополе не нашлось желающих на обслуживание трех маршрутов

В Тернополе на 3 объекта из 7 выставленных на конкурс по обслуживанию маршрутов общественного транспорта города не нашлось желающих.

Как сообщил сегодня во время пресс-конференции городской председатель Сергей НАДАЛ, поступили заявки на 4 объекта конкурса, в том числе и на наиболее противоречивый объект №6, который на протяжении 4-дней забастовки оспаривали местные перевозчики, поскольку в этом объекте собрано 48% маршрутов города, причем наиболее рентабельных.

«На остальные 3 объекта мы оформим временные соглашения, а затем на протяжении 20-ти дней проведем конкурс и на них», - отметил С.НАДАЛ.

Он также подтвердил, что прокуратура города опротестовала решение горисполкома о проведении конкурса для перевозчиков, в частности и в части формирования объектов конкурса.

«Повлияет ли это на дату проведения конкурса пока рано говорить, протест сейчас изучают наши юристы. До 21 февраля мы должны вынести окончательное решение, тогда и будем знать, пройдет ли конкурс в намеченный срок. Но протест прокурора на данное время не является последней инстанцией, останавливабщей любые действия», - сказал С. НАДАЛ.

Он также заверил, что сформированные объекты конкурса городской совет согласовывал с Антимонопольным комитетом и получил резолюцию, что они не противоречат антимонопольному законодательству.

Городской председатель добавил, что объект № 6 был укрупнен для того, чтобы оптимизировать расходы перевозчиков.

«Чтобы претендовать на него, перевозчики могли объединиться, как они объединились для проведения забастовки. Так почему же было не объединиться для участия в конкурсе? Да потому, что они просто не могут поделить эти маршруты между собой», - убежден С. НАДАЛ.

Как уже сообщалось, 8-11 февраля треть автобусов Тернополя не выходила на маршруты в связи с акцией протеста перевозчиков. Последние протестовали против того, что в одном из объектов конкурса на обслуживание маршрутов города, который должен состояться 28 февраля, собраны рентабельные маршруты. При этом, чтобы претендовать на этот объект городской совет требует от перевозчика иметь в наличии 96 автобусов. Тогда как автопарки местных перевозчиков не превышают 15-20 автобусов.

После того как прокуратура опротестовала решение исполкома об организации конкурса, 12 февраля перевозчики прекратили акцию протеста.

Справка УНИАН. Всего ежедневно на рейсы в Тернополе выходит 203 автобуса и 47 троллейбусов.