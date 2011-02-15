Подорожание топлива заставит украинцев отказаться от такси – эксперт

Дальнейшее повышение цен на топливо сделает недоступным услуги такси для большого количества потребителей.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал председатель Профессионального союза таксистов Украины Василий ПОПИК.

По его словам, в структуре тарифа на пассажирские перевозки стоимость топлива занимает около 75%. Соответственно, подорожание горючего приводит практически к такому же повышению расценок такси.

«С конца прошлого года количество людей, пользующихся такси, уже существенно сократилось. Если стоимость бензина вырастет до 10,5-11 грн./литр, думаю, объемы перевозок уменьшатся еще не менее чем на 20%», – отметил он.

По этой причине, отмечает В.ПОПИК, Профессиональный союз таксистов выступал против повышения акцизного сбора на топливо с начала 2011 г., а теперь также не поддерживает идеи введения пошлин на импорт нефтепродуктов.

«Мы понимаем, что любой скачок цен на топливо неизбежно приведет к повышению тарифов и, соответственно, налоги будут переложены на плечи потребителей. И если цена топлива поднимется еще на 20%, расценки такси вырастут примерно на 15%», – отметил он.

В этой связи Профессиональный союз таксистов принял решение зарегистрироваться для участия в специальном расследовании относительно импорта нефтепродуктов в Украину, которое было объявлено Министерством экономического развития и торговли 29 января 2011 года.

В.ПОПИК также сообщил, что возглавляемое им объединение внимательно следит за событиями на топливном рынке и, в частности, примет участие в заседании Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов, намеченного на 17 февраля 2011 года.

«Нас очень интересуют возможные варианты развития ситуации с топливными ценами, чтобы понимать стратегию своих действий», – сказал глава союза таксистов. Открытое заседание участников «Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины» состоится 17 февраля 2011 года, в нем примут участие представители крупнейших автозаправочных сетей Украины. Планируется, что они обсудят ситуацию с ценами и качеством нефтепродуктов в стране.

Как сообщал УНИАН, что 24 января 2011 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о начале специального расследования в отношении увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.

Эксперты отмечают, что введение пошлин на импорт топлива в предлагаемых Министерством энергетики и угольной промышленности размерах может привести к росту стоимости бензина А-95 до 10,6 грн./литр, дизельного топлива – до 9,4 грн./литр.