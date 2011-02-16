В Украине перевозка грузов в январе выросла на 12,2%

За январь 2011г. предприятиями транспорта Украины перевезено 61,1 млн. т грузов, что на 12,2% больше объема перевозок грузов за январь 2010 г. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Согласно сообщению, грузооборот вырос на 9,4%, до 33,3 млрд. т/км.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 22,9%, - до 18,9 т/км. На Юго-Западной железной дороге грузооборот вырос на 35,0%, Южной - на 28,5%, Львовской - на 26,3%, Донецкой - на 25,6%, Приднепровской - на 22,0%, Одесской - на 19,7%. Увеличение грузооборота состоялось также на автомобильном транспорте (на 21,6%) и морском (на 11,4%). Грузооборот уменьшился на трубопроводном транспорте (на 7,1%), авиационном (на 14,5%), речном (на 62,0%).

Перевозка грузов железными дорогами сравнительно с январем 2010 г. выросла на 14,2% - до 33,8 млн. т, в т.ч. отправление грузов - на 16,9%. Отправление грузов увеличилось на Львовской железной дороге на 49,0%, Юго-Западной - на 43%, Одесской - на 27,3%, Донецкой - на 21,0%, Приднепровской - на 6,9%, Южной - на 4,0 %. В частности, отправление цемента увеличилось на 86,9%, строительных материалов - на 83,0%, лома черных металлов - на 33,3%, каменного угля - на 20,0%, кокса - на 17,7%, лесных грузов - на 16,0%, химических и минеральных удобрений - на 11,8%, железной и марганцевой руды - на 6,7%, черных металлов - на 5,7%. В то же время, отправка нефти и нефтепродуктов снизилась на 4,4%, зерна и продуктов помола - на 46,5%.

Отечественный морской и речной торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 0,4 млн.т, что на 11,6% меньше объема января 2010 г. В частности, перевозки грузов речным транспортом уменьшились на 34,8% от объемов января 2010 г., морским — выросли на 13,0%. Заграничные перевозки грузов морским транспортом увеличились на 24,7%, речным – сократились на 35,0%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) вырос на 5,1% и составил 12,4 млн.т. Переработка импортных грузов увеличилась на 1,1%, транзитных - на 40,7%, грузов внутреннего сообщения - на 10,2%. В то же время, переработка экспортных грузов сократилась на 11,2%. Количество обработанных судов - заграничных и инфрахт - сократилось на 1,9% - до 1,3 тыс. единиц.

По данным комитете, предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за январь 2011 г. перевезено 9,9 млн.т грузов, что на 51,2% больше объема перевозок грузов в январе 2010 г. Выполнен грузооборот в объеме 2,1 млрд. т/км, который вырос на 21,6%.

Кроме того, за январь 2011 г. авиационным транспортом перевезено 5,9 тыс.т грузов, что на 4,1% больше объема января 2010 г. Грузооборот авиационного транспорта составил 22,7 млн. т/км, что на 14,5% меньше.

Магистральными трубопроводами в январе 2011г. транспортировано 17,0 млн.т грузов, что на 4,8% меньше, чем в январе 2010г.

Справка УНИАН. За 2010 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 755,3 млн. тонн грузов, что на 8,5% больше, чем за 2009 г.

В 2009 году предприятия транспорта Украины перевезли 695,7 млн. тонн грузов, что составило 78,1% от объема перевозок грузов за 2008 год.