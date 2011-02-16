Доходы от предоставления услуг связи в Украине выросли на 2,4%

Объем доходов, полученных в 2010 году в Украине субъектами ведения хозяйства всех форм собственности от предоставления услуг связи, по предварительным данным, составил 47,4 млрд. грн., что на 2,4% превышает прошлогодний показатель.

Об этом говорится в Справке Госадминистрации связи (Госсвязи) о состоянии отрасли связи за 2010 год, которой располагает УНИАН.

Свыше 7% (3,5 млрд. грн.) общего объема доходов от предоставления услуг связи было получено предприятиями отрасли связи, которые принадлежат к сфере управления Минтрансвязи (ныне – Мининфраструктуры).

Наиболее динамично росли доходы от предоставления услуг по передаче данных и доступа к сети Интернет (132,6%), почтовой связи (111,5%) и передачи-приема телерадиовещания, радиосвязи (106,6%).

Согласно предварительным данным Госсвязи, доходы от мобильной связи составили в Украине в 2010 году 28,83 млрд. грн., что на 1,1% больше, чем в 2009 году. Доходы от фиксированной телефонной связи (включая местную и международную, и междугородную связь) составили в 2010 году 8,36 млрд. грн, что на 6,8% меньше, чем в 2009 году. Доходы от услуг передачи данных и Интернет составили 4,24 млрд. грн., от услуг передачи-приема телерадиовещания, радиосвязи – 1,92 млрд. грн., от услуг почтовой связи – 3,37 млрд. грн.

В целом в отрасли связи Украины в 2010 году оплачено всех налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет и Пенсионный фонд на сумму 8,9 млрд. грн., из них в Государственный бюджет – 5 млрд. грн.

Предприятиями отрасли связи, которые принадлежат к сфере управления Мининфраструктуры, в бюджеты всех уровней и целевые фонды перечислено 1453,8 млн. грн., из них 320,6 млн. грн. - в Государственный бюджет.

Как сообщал УНИАН, по информации Госсвязи, в 2010 г. в Украине в отрасли связи работало свыше 4,1 тыс. субъектов хозяйствования.