ВР не поддержала отмены техосмотра автомобилей

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отмены государственного технического осмотра транспортных средств».

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект проголосовало только 143 (при необходимых 226 – УНИАН) из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось отменить государственный техосмотр транспортных средств. Отмечалось, что не подлежат проверке технического состояния транспортные средства, зарегистрированные на физических лиц, конструкция которых отвечает требованиям действующих в Украине правил, нормативов и стандартов, имеющих сертификат на соответствие этим требованиям.

Исключением должны были быть транспортные средства, которые осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и грузов, транспортные средства специализированного назначения.

ВР приняла решение направить этот законопроект на доработку.

За такое решение проголосовали 356 из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.