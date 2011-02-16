«Укртелеком» в 2010 году сократил убыток почти в два раза

Убыток «Укртелекома» по итогам 2010 года снизился почти в 2 раза по сравнению с 2009 годом и составил 258,77 млн. грн. (в 2009 г. – 461,53 млн. грн.).

Об этом сообщается в финансовом отчете компании, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, доход «Укртелекома» в 2010 году снизился на 1,6% по сравнению с 2009 годом и составил чуть более 8 млрд. грн. (с НДС). Чистый доход компании в 2010 году составил 6,749 млрд. грн.

Оборотные средства компании на конец 2010 года составили 1,6 млрд. грн., из них денежные активы в национальной валюте – 77,8 млн. грн., в иностранной валюте – 138,3 млн. грн.

Долгосрочные обязательства «Укртелекома» на конец отчетного периода составили в общей сложности 2,49 млрд. грн. (на начало 2010 года – 3,57 млрд. грн.), из них основная доля приходится на долгосрочные кредиты банков – более 1,99 млрд. грн.

Текущие обязательства «Укртелекома» на конец отчетного периода составили в общей сложности 1,26 млрд. грн. (на начало 2010 г. – 1,11 млрд. грн.), из них основная доля приходится на текущие обязательства по долгосрочным обязательствам – более 456,1 млн. грн., кредиторская задолженность за работы, товары и услуги составляет 326 млн. грн.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – монополист на рынке местной телефонной связи, оказывает услуги доступа в Интернет, мобильной связи и др. Количество абонентов фиксированной телефонной связи составляет 10,2 млн. человек, абонентов мобильной связи – более 600 тыс. человек, доступа в Интернет – более 1 млн.