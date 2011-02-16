«Укрзализныця» развивает внутренний туризм

Более 80% украинский для своих путешествий выбирают железнодорожный транспорт. Ежегодно железные дороги Украины перевозят более 500 млн пассажиров. Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», пассажиры имеют возможность заказать групповые перевозки и формировать индивидуальные туры.

В частности, для перевозки групп туристов железные дороги Украине предлагают туристическим компаниям оформлять заказ вагонов разных типов (СВ, купе, плацкарт, вагон-салон, вагон-автомобилевоз). Также заказчики могут формировать специальные туристические поезда, при этом самостоятельно выбрать интересный маршрут, время отправления, остановки в пути и продолжительность путешествий.

Каждая из 6 железных дорог имеет возможность сформировать состав туристического поезда из 12-18 вагонов и включать 1-2 вагона-ресторана (кафе), которые рассчитаны на 20-30 мест. Вагоны туристического поезда могут быть стилизованными под определенную тематику, например, с учетом исторических или культурных традиций определенного региона Украины.

Как отмечают в ведомстве, интерес у туристов могут вызвать и сами железнодорожные объекты: старинные вокзалы, раритетный подвижной состав, узкоколейные дороги.

Кроме того, «Укрзализныця» может предложить свои услуги по размещению туристов в комнатах отдыха вокзальных комплексов. На сегодня это 1770 мест для отдыха на 73 вокзалах. Как считают в ведомстве, особенно такая услуга может стать популярной во время туров выходного дня и семейного отдыха.