ОЖД объявила тендер на предоставление кредита в 34,6 млн. грн.

ГП «Одесская железная дорога» (ОЖД) объявило тендер по предоставлению долгосрочного кредита в виде возобновляемой кредитной линии на общую сумму 34 млн. 640 тыс. грн. на капитальные вложения.

Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки».

Согласно объявлению, срок поставки кредита — до 30 марта 2014 г.

Справка УНИАН. Эксплуатационная длина ОЖД достигает 4070 км. ОЖД обслуживает Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Черкасскую, Кировоградскую и Винницкую области. В пределах Одесской железной дороги сосредоточены 9 государственных морских торговых портов, на которые в совокупности приходится около 80% грузооборота портов Украины. Таким образом, обеспечиваются внешние транспортно-экономические связи с более чем 70 странами мира.