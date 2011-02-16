Железные дороги Украины сэкономили почти 200 млн. грн.

За 2010 год по всем железным дорогам Украины экономия денежных средств от прогрессивных методов закупки электроэнергии составила 195,7 млн. грн., в том числе от закупки электроэнергии с Оптового рынка электроэнергии Украины – 161,5 млн. грн. (83%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Как отмечается в сообщении, для уменьшения расходов на закупку электроэнергии использовались такие прогрессивные методы, как переход на дифференцированный тариф, на закупку электроэнергии у поставщиков по нерегулируемому тарифу (на тягу поездов), а также самостоятельная закупка с Оптового рынка электроэнергии Украины (ОРЭ).

В ведомстве также напомнили, что с ноября прошлого года к железным дорогам, которые уже давно закупают электроэнергию на ОРЭ (Юго-Западная и Донецкая), присоединилась и Приднепровская железная дорога.