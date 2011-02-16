«Синапс» проведет реконструкцию электроснабжения «Борисполя»

Компания «Синапс» выиграла тендер ГП "Международный аэропорт «Борисполь» на проведение работ по реконструкции внешнего электроснабжения: подстанции 110/10 кВ, кабельных сетей 110 кВ.

Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, срок проведения работ — 2011 год, договор заключен 10 февраля т.г.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. На сегодня из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на 100 маршрутах международных и внутриукраинских рейсов.

«Синапс» - украинская компания, созданная в 1990 г.

Основным направлением деятельности компании является выполнение комплекса работ по созданию систем электроснабжения промышленных предприятий, общественных и офисных зданий, банков, медицинских учреждений, компьютерных сетей и телекоммуникаций; построение систем когенерации и тригенерации (мини-ТЭЦ); производство и поставка электротехнического оборудования.