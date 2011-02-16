Мининфраструктуры предлагает лишать прав водителей, нарушивших правила на ж/д переездах

За нарушение водителями правил проезда через железнодорожные переезды предусматривается лишение прав сроком от одного до трех лет - в зависимости от тяжести нарушения.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом заявил первый заместитель министра инфраструктуры Украины Константин ЕФИМЕНКО.

По его словам, министерство уже подготовило соответствующее обращение в Министерство внутренних дел и будет инициировать перед правительством значительное усиление ответственности водителей за нарушение правил проезда железнодорожных переездов.

«Наша позиция неизменна: водитель должен нести ответственность не только в случае ДТП - то есть, по факту, но и в случае совершения действий, которые могли повлечь аварийную ситуацию», - сказал К.ЕФИМЕНКО.

По его словам, Министерство инфраструктуры имеет многочисленные доказательства фактов нарушений железнодорожных переездов, зафиксированных как работниками "Укрзализныци", так и Глававтотрансинспекцией.

«На фото четко виден красный светофор и машины, которые массово игнорируют это, проезжая через переезд. Даже страшная авария в Марганце не может остановить вакханалию на переездах. Сознание наших людей, к сожалению, так устроено, что нужно вводить суровую ответственность », - сказал он.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины совместно с «Укрзализныцей» будет осуществлять тщательный мониторинг нарушений водителями правил проезда железнодорожных переездов, которые могли повлечь ДТП.