"АэроСвит" утроит количество рейсов между Украиной и Казахстаном

К концу мая авиакомпания "АэроСвит" намерена утроить интенсивность воздушного сообщения между Украиной и Казахстаном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба авиакомпании, в частности, с 1 марта т.г. количество рейсов на линии Киев - Алматы возрастет с 5 до 7 в неделю.

Также, до ежедневной поэтапно повысится частотность полетов "АэроСвита" из Киева в Астану: с 1 апреля число рейсов в столицу Казахстана увеличится с 3 до 5, а с 17 мая – до 7 в неделю.

Как сообщают в компании, помимо этого, в летний сезон навигации на карте маршрутов "АэроСвита" появятся два новых пункта полетов в Казахстане – Актау и Костанай.

Напомним, к обслуживанию воздушной линий Киев - Алматы "АэроСвит" приступил в апреле 2008 г., а в апреле 2009 г. – открыл воздушное сообщение между столицами Казахстана и Украины – Киевом и Астаной.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским сетевым авиаперевозчиком. В период зимней навигации "АэроСвит" обслуживает более 70 международных регулярных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок.

На рейсах "АэроСвита" используются дальнемагистральные самолеты Boeing 767, среднемагистральные Boeing 737, Airbus 321, Airbus 320 и Embraer 195, а также региональные воздушные суда Embraer 145 и Антонов 148.