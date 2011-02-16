ПЖД повышает тарифы на проезд в пригородом сообщении на 15-40%

Приднепровская железная дорога с 25 февраля повышает тарифы на проезд в пригородом сообщении по Днепропетровской, Криворожской и Запорожской дирекциям на 15-40% в зависимости от расстояния.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Так отметили, что повышение тарифов связано с необходимостью более полного возмещения расходов дороги по пригородным перевозкам.

По данным пресс-центра, в 2010 г. ПЖД перевезла в поездах пригородного сообщения 64,4 млн. пассажиров, в том числе 6,1 млн. пассажиров льготных категорий. За указанный период убытки дороги от пригородных перевозок превысили 434 млн. грн., что на 18,5% больше, чем в 2009 г. Местные бюджеты регионов, которые обслуживает ПЖД, компенсировали только 60,1% расходов по перевозке льготных категорий пассажиров.