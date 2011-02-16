Производство легковых автомобилей в Украине в январе выросло в два раза

Производство легковых автомобилей в Украине в январе 2011 года увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 4,1 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов в Украине в январе т.г. сократилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 153 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 53,3% – до 71 штуки.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 14,6% по сравнению с 2009 годом – до 75,3 тыс. штук. Производство автобусов увеличилось на 80,6% – до 2674 штук, а производство грузовых автомобилей – на 93,7%, до 4853 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ») и др.