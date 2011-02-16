«Сфера» разработает документы на строительство терминала в аэропорту «Донецк»

ГП "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции Международного аэропорта "Донецк" избрало ЧП "Архитектурно-конструкторское бюро «Сфера» для разработки проектно-сметной документации по проектированию и строительству терминала бизнес-авиации в Донецком аэропорту.

Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки».

Согласно объявлению, ЧП «Сфера» избрано по процедуре закупки у одного участника.

Разработка документации должна завершиться до конца этого года. Стоимость проведения работ ЧП «Сфера» – 3 млн. 954 тыс. грн.

Строительство терминала запланировано в рамках выполнения задач и мероприятий Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.