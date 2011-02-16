УНИАН презентовал Интернет-проект “УНИАН-Львовщина”

Информагентство УНИАН презентовало Интернет-проект “УНИАН-Львовщина”.

Как сообщил на пресс-конференции главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО, информагенство открывает новую страницу своего сайта, которая будет посвящена освещению событий, касающихся жизни Львовской области. Он напомнил, что на сайт УНИАН ежедневно заходит 150-200 тыс. посетителей, которых интересует не только то, что происходит в Киеве, на всеукраинском уровне, но и в разных регионах страны.

Главный редактор УНИАН рассказал, что с сегодняшнего дня сайт подробнее будет рассказывать о событиях Львовской области по нескольким причинам. Во-первых, Львов – это один из украинских городов, который будет принимать Евро-2012. “Все хотят оперативно узнавать, насколько Львов и область готовы к проведению чемпионата, будут ли своевременно построены все необходимые для его организации объекты, будут ли они полезны по окончании чемпионата”, - сказал А.ХАРЧЕНКО. Во-вторых, Львов - это “украинский Пьемонт, форпост украинской независимости”. По словам главного редактора УНИАН, Львов не хочет терять этот свой статус и за этим также интересно будет наблюдать.

По словам А.ХАРЧЕНКО, многие события во Львове резонируют на всю страну. “Состоится сессия под открытым небом во Львове – и это уже резонанс на всю страну, зайдет депутат, коммунист ЦАРЬКОВ во львовский ресторан “Криївка” – и это уже снова резонанс на всю страну”, – напомнил он.

Также многих интересует экономика Львовской области, развитие предпринимательства. “Будет ли Львовщина просто одной из областей Украины, станет ли регионом, где состоится прорыв. Сегодня Львовская область вынашивает планы трансграничного туристического кластера, который позволит осуществить прорыв в этой сфере”, – сказал А.ХАРЧЕНКО.

В свою очередь председатель Львовской областной государственной администрации Михаил ЦИМБАЛЮК сказал, что для его области очень важно, какие события и какими их увидят в Киеве и во всей Украине. Он отметил, что уже в этом году Львовская область будет удивлять приятными, интересными событиями. Среди них он назвал завершение строительства стадиона к Евро-2012. “Темпы, с которыми возводится этот объект, опережают графики”, – сказал губернатор и отметил, что в начале октября ожидается открытие этого спортивного комплекса.

Также М.ЦИМБАЛЮК рассказал, что в ноябре планируется празднование 150-летия Львовской железной дороги и к этой дате проводится реконструкция площади вблизи железнодорожного вокзала. Также губернатор напомнил, что в конце ноября - в начале декабря львовская власть должна сдать в эксплуатацию новый терминал львовского аэропорта, который, по его словам, будет одним из лучших в Украине.

Из запланированных культурных мероприятий Львовской области М.ЦИМБАЛЮК назвал первый джазовый фестиваль, который будет организован в апреле и на который пригласят музыкантов из разных стран мира.