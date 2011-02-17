Парламент отменил решение о возвращении в госсобственность ХМЗ

Верховная Рада отменила ранее принятое решение о возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса общества с ограниченной ответственностью "Херсонский машиностроительный завод".

Как передает корреспондент УНИАН, принятый Верховной Радой 4 ноября 2010 года Закон Украины "О возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса общества с ограниченной ответственностью "Херсонский машиностроительный завод" был ветирован Президентом.

Глава государства заметил, что законом фактически предусматривается принудительное отчуждение объекта права частной собственности с последующим возмещением его стоимости и без определения в этом или другом законе порядка такого отчуждения. Таким образом, закон противоречит конституционным основам принудительного отчуждения объектов права частной собственности и гарантий защиты права собственности относительно возможности применения принудительного отчуждения объектов права частной собственности лишь при условии предварительного и полного возмещения их стоимости и исключительно в порядке, установленном законом; возможности принудительного отчуждения таких объектов с последующим полным возмещением их стоимости лишь в условиях военного или чрезвычайного положения; обеспечение защиты государством прав всех субъектов права собственности, равенства всех субъектов права собственности перед законом; нерушимости права частной собственности.

Президент предложил отклонить этот закон как принятый Верховной Радой вопреки Конституции Украины. За преодоление вето проголосовали лишь 126 депутатов из 412, зарегистрированных в сессионном зале, а предложение Президента набрало 206 голосов депутатов из 411, зарегистрированных в сессионном зале.

Поскольку никакого положительного решения не было принято, закон автоматически считается отклоненным.