Из Борисполя будут осуществляться рейсы в Екатеринбург и Тюмень

Весной из аэропорта «Борисполь» российские компании начнут осуществлять рейсы в Екатеринбург и Тюмень. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, с 27 марта 2011 года авиакомпания «Ямал Эйр» будет осуществлять рейс по маршруту Тюмень - Борисполь - Тюмень. Рейсы будут выполняться по воскресеньям на самолете Boeing 735.

С 18 мая 2011 года авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет рейсы Екатеринбург - Киев (Борисполь). Рейсы будут осуществляться по средам на самолете Airbus 320. Согласно сообщению, оба рейса будут осуществляться из терминала "F".

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. На сегодня из аэропорта «Борисполь» осуществляют регулярные пассажирские рейсы более 50 авиакомпаний на 100 международных и внутриукраинских маршрутах.