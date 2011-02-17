Договор купли-продажи «Укртелекома» подпишут до 25 февраля

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует до 25 февраля т.г. подписать с ООО «ЕСУ», дочерней компанией концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

«Я думаю, что он (договор купли-продажи – УНИАН) будет подписан не позднее 25 февраля», - сказал он.

По словам А.РЯБЧЕНКО, фонд уже получил от концерна EPIC устное подтверждение своего согласия заключить договор купли-продажи по предложенной ФГИУ цене (10 млрд. 575 млн. грн. - УНИАН).

Он отметил, что сейчас фонд ожидает официального подтверждения согласия EPIC заключить договор купли-продажи.

Председатель ФГИУ также сообщил, что в течение 35 дней после заключения договора купли-продажи фонд ожидает перечисления первой части предложенной за госпакет «Укртелекома» суммы.

После этого еще в течение 35 дней в соответствии с действующим законодательством покупатель должен будет перечислить вторую половину средств за госпакет этого телекоммуникационного предприятия.

Таким образом, в соответствии с прогнозом А.РЯБЧЕНКО, до 25 апреля ФГИУ рассчитывает получить всю сумму от продажи госпакета акций «Укртелекома».

Как сообщал УНИАН, 11 февраля т.г. Фонд госимущества объявил, что завершил проведение рецензии отчета об оценке 92,79% акций ОАО «Укртелеком», предоставленного ООО «Консалтинговая фирма «Остров», и утвердил его.

По результатам этой оценки стоимость 92,79% акций ОАО «Укртелеком» составляет 10 млрд. 575,1 млн. грн. Экспертная оценка превышает стартовую цену акций ОАО «Укртелеком» на 75 млн. грн.

Согласно требованиям законодательства, ФГИУ обратился к ООО «ЕСУ» как единственному участнику в конкурсе по продаже пакета акций ОАО «Укртелеком» с предложением приобрести этот пакет именно за такую цену.

Ранее председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО заявлял, что ФГИУ планирует получить от продажи 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» 11-12 млрд. грн.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – монополист на рынке местной телефонной связи, оказывает услуги доступа в Интернет, мобильной связи и др. Количество абонентов фиксированной телефонной связи составляет 10,2 млн. человек, абонентов мобильной связи – более 600 тыс. человек, доступа в Интернет – более 1 млн.

Убыток «Укртелекома» по итогам 2010 года снизился почти в 2 раза по сравнению с 2009 годом и составил 258,77 млн. грн. (в 2009 г. – 461,53 млн. грн.).