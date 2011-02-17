Россия стремится к созданию совместной корпорации по управлению Керченским проливом - МИД РФ

Россия стремится к созданию совместной корпорации по управлению Керченским проливом.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Александр ЛУКАШЕВИЧ, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Мы стремимся к совместному с Украиной управлению судоходством в Керченском проливе и его взаимовыгодному экономическому использованию путем создания совместной корпорации», - заявил А.ЛУКАШЕВИЧ.

По его словам, Россия хотела бы достичь с Украиной договоренностей по Керченскому проливу, которые гарантировали бы и обеспечивали на практике беспрепятственное прохождение судов и кораблей РФ, Украины, а также судов третьих государств в соответствии с договором от 24 декабря 2003 года. Он отметил, что переговоры по разграничению Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива, регулярно проводятся. В частности, 20-21 декабря 2010 года в Москве прошел 31-й раунд переговоров, а следующий намечен на 2-3 марта в Киеве.

А.ЛУКАШЕВИЧ подчеркнул, что готовится двусторонне соглашение о сотрудничестве в сфере судоходства, рыболовства, а также защиты окружающей среды.

«Что касается нашей позиции, то она основывается на известном договоре между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года и исходит из признания Азовского моря и Керченского пролива исторически внутренними водами России и Украины», - сказал А.ЛУКАШЕВИЧ.

Он отметил, что Россия готова разграничить Азовское море, и сейчас ведутся переговоры с Украиной по прохождению разграничительной линии.

А.ЛУКАШЕВИЧ также сообщил, что реально завершить переговоры по этому вопросу в 2011 году.

«Это реально, если обе стороны будут проявлять достаточно политической воли, прагматизма при выработке компромиссных решений», - подчеркнул А.ЛУКАШЕВИЧ.

Он также отметил, что относительно слухов об уступках со стороны Украины соответствующее заявление сделал украинский МИД.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины называют слухами информацию, которая появилась в СМИ о том, что Украина пошла на уступки в переговорах по делимитации Азовского моря и Керченского пролива.