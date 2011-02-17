ЮЗЖД в 2010 году увеличила чистую прибыль в 2,5 раза

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) по итогам 2010 года увеличила чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2009 годом – с 35,148 до 87,612 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно документу, доход ЮЗЖД за отчетный период вырос на 10% – с 7 млрд. 915 млн. грн. до 8 млрд. 703 млн. грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.