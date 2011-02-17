Кабмин утвердил порядок оформления операций по аэронавигации

Кабинет министров Украины (постановление №101 от 31 января т.г.) утвердил Порядок документального оформления операций по поставке услуг по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов, осуществляющих внутренние, международные и транзитные полеты в районах полетной информации зоны ответственности Украины, и отображению таких сделок в налоговой отчетности.

Согласно документу, постановление принято в связи с принятием нового Налогового кодекса Украины.

При этом утвержденный этим постановлением Порядок вступает в силу с даты, определенной решением расширенного Комитета по маршрутным сборам Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль). До этого операции будут оформляться в соответствии с общими положениями НК.

Согласно Порядку, провайдер предоставляет услуги по аэронавигационному обслуживанию пользователям воздушного пространства в соответствии с международными и национальными нормативными документами и подает Евроконтролю информацию об объемах оказанных услуг. «Евроконтроль» выставляет счета пользователям воздушного пространства, которые оплачивают в установленные сроки «Евроконтролю» стоимость предоставляемых провайдером услуг.

Провайдер определяет на основании отчета, поступившего от «Евроконтроля», объемы услуг по аэронавигационному обслуживанию и оформляет для каждого из пользователей воздушного пространства налоговую накладную, форма и порядок заполнения которой утверждаются Государственной налоговой службой. Налоговые накладные оформляются в последний день месяца, в течение которого пользователям воздушного пространства оказаны услуги по аэронавигационному обслуживанию.