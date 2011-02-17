После смены руководства «ОАК» сотрудничество с Украиной не уменьшится - эксперт

16:20, 17 февраля 2011
Транспорт/Связь
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После смены руководства «Объединенной авиастроительной корпорации» России сотрудничество в авиационной сфере с Украиной не уменьшится. Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Москве сказал заслуженный лётчик-испытатель, Герой России, заместитель генерального директора - начальник лётно-испытательного центра ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации» Рубен ЕСАЯН.

«Сотрудничество между нашими странами будет продолжаться точно также. Самолет Ан-148, как шел, так и будет идти, а следом Ан-158», - сказал Р.ЕСАЯН.

Он также считает, что новый руководитель «ОАК» Михаил ПОГОСЯН хоть и возглавлял концерн "Сухой", «не позволит себе» использовать это для лоббирования проекта «Сухой Суперджет-100» за счет сотрудничества с Украиной.

«Это уже не его уровень. Здесь уже уровень президентов стран, которые между собой эти вопросы решают», - сказал Р.ЕСАЯН.

Он также высказал мнение, что у самолета Ан-158 «будет все хорошо» на российском рынке, и эта модель будет внесена в классификацию моделей, производимых «ОАК».

«Этот самолет получил сертификат и может официально производиться», - сказал он.

Р.ЕСАЯН также считает, что у проекта Ан-124 «Руслан» очень хорошие перспективы.

«Ан-124 – это уникальный самолет и его производство будет продолжаться в Ульяновске. Самолет будет модернизирован. Таких уникальных самолетов в мире нет, и в России его создать не могут», - сказал Р.ЕСАЯН.

В тоже время, он считает, что у проекта Ан-70 очень мало перспектив, несмотря на то, что эта модель уникальна по своим аэродинамическим характеристикам.

«Самолет Ан-70 по аэродинамическим характеристикам уникальный самолет, но попал в ситуацию, когда развалилась страна – СССР. Если бы это не произошло, этот самолет летал бы. Сейчас, скорее всего, вряд ли что-то будет из него. К великому сожалению», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) удовлетворил просьбу Алексея ФЕДОРОВА об освобождении его от должности президента корпорации. Исполнение обязанностей президента ОАК возложено на главу холдинга «Сухой» Михаила ПОГОСЯНА.

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