Объем переработки контейнеров в портах вырос почти на 23%

По оперативным данным «Укрморречфлота», за январь 2011 года общий объем переработки контейнеров в Ильичевском, Одесском и Мариупольском морских портах вырос на 22,9% по сравнению с январем 2010 года – до 50 тыс. 613 TEU.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, в частности, Одесский порт обработал 28 тыс. 313 TEU (на 43% больше), Ильичевский – 21 тыс. 533 TEU (на 0,2% больше). Мариупольский порт обработал 705 TEU (в прошлом году порт не обработал ни одного контейнера в течение января).

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины подготовило изменения в нормативно-правовые акты, которые устанавливают, что время обработки и оформления одного контейнера не должно превышать 4 часов. Кроме того, для увеличения объема контейнерных перевозок была введена 50-процентная скидка на перевалку грузов в режиме трансшипмента.