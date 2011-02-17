ВР приняла закон о землях магистральных трубопроводов

Верховная Рада приняла в целом Закон Украины "О правовом режиме земель охраняемых зон объектов магистральных трубопроводов".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 294 народных депутата из 411, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет организационные и правовые принципы установления и соблюдения правового режима земель охраняемых зон объектов магистральных трубопроводов с целью обеспечения их бесперебойного функционирования, рационального использования земель в пределах установленных охраняемых зон, режима ведения хозяйственной и другой деятельности, охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также безопасной жизнедеятельности и защиты населения, хозяйственных объектов от влияния возможных аварий (аварийных ситуаций).

Действие данного закона распространяется на правоотношения, связанные с использованием земель охранительных зон объектов магистральных трубопроводов, независимо от формы собственности на землю и объекты магистральных трубопроводов.

В состав объектов магистральных трубопроводов, вдоль которых устанавливаются охранные зоны, принадлежат объекты магистральных нефтепроводов, нафтопродуктопроводов, газопроводов, аммиакопроводов, этиленопроводов. В состав объектов магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, расположенных в пределах охранной зоны, принадлежат линейная часть магистральных нефтепроводов с ответвлениями, лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения насосных станций, узлами пуска, пропуска и приема средств очистки и диагностики, узлами измерения количества транспортируемого продукта; линии и сооружения технологической связи, средства автоматики и телемеханики магистральных нефтепроводов, установки электрохимической защиты магистральных нефтепроводов от коррозии и тому подобное.