Все водительские права будут действовать внутри страны бессрочно - Могилев

Все семь видов водительских удостоверений, существующие в Украине, будут действовать внутри страны бессрочно, и новое удостоверение, ограничивающее срок действия прав, необходимо будет получать только для выезда за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Общественного совета при МВД заявил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

По его словам, в соответствии с подписанной Украиной международной конвенцией, 29 марта этого года в удостоверении водителя должна быть проставлена конечная дата, в противном случае водитель не сможет выехать за пределы страны, т.к. его удостоверение там будет считаться недействительным.

«Учитывая международный опыт, мы предлагаем Кабинету министров установить срок действия удостоверения в 10 лет. Если наш гражданин получил в 50-х годах удостоверение, в масштабах нашей страны он может ездить сколько угодно… Все удостоверения (водительские), которые выданы в стране человеку, они действовали и будут действовать», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Министр подчеркнул, что «обязательной смены удостоверений в нашей стране мы проводить не будем однозначно. Но тем, кто хочет выезжать за границу, их надо будет менять».