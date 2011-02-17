Парламент внес изменения в законы о ДТП и страховом возмещении

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно дорожно-транспортных происшествий и выплаты страхового возмещения.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 329 народных депутатов из 408, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что лицо, гражданско-правовая ответственность которого застрахована, освобождается от административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, при условии, что участники ДТП воспользовались правом совместно составить сообщение об этом происшествии в соответствии с Законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Размер страхового платежа по одному внутреннему договору страхования уменьшается на 50% при условии, что страхователем является гражданин Украины - участник войны, инвалид II группы, лицо, пострадавшее вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенное к I или II категории, пенсионер, а транспортное средство имеет рабочий объем двигателя до 2500 см кубических включительно и принадлежит этому гражданину на праве собственности.

Внутренние договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности заключаются сроком на один год. Заключение внутренних договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности на срок меньше, чем один год, но не меньше, чем на 15 дней, допускается исключительно относительно транспортных средств: незарегистрированных - на время до регистрации, временно зарегистрированных - на время до постоянной регистрации, зарегистрированных на территории иностранных государств - на время пребывания на территории Украины.

Международный договор "Зеленая карта" может заключаться на срок 15 дней, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, 4 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев, 7 месяцев, 8 месяцев, 9 месяцев, 10 месяцев, 11 месяцев или один год.

Договором внутреннего страхования в течение срока его действия может быть определен период использования транспортного средства, который не может составлять меньше шести календарных месяцев.

При заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности страховщик обязан бесплатно выдать страхователю специальный знак, который утверждается Уполномоченным органом по предоставлению Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), и бланк сообщения о ДТП установленного МТСБУ образца, а также перечень представителей страховщика, уполномоченных выполнять функцию такого страховщика относительно проработки претензий в Крыму, областях, Киеве и Севастополе.

В случае потери или использования бланка сообщения о ДТП страховщик на основании письменного заявления страхователя обязан бесплатно выдать ему новый бланк такого сообщения.