МВД создаст единую базу данных на все автомобили для прохождения техосмотра

Министерство внутренних дел планирует к концу года создать единую базу данных автомобилей для прохождения техосмотра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ сегодня во время заседания Общественного совета при МВД.

«Думаю, до конца этого года мы создадим единую базу данных на все автомобили», - сказал он, пояснив при этом, что, кроме данных о владельце, о транспортном средстве, в нее будет вноситься информация о выписке водителям штрафов и его оплата.

По словам А.МОГИЛЕВА, после этого необходимо создать сеть станций, имеющих диагностическое оборудование, которые без участия ГАИ будут проводить техосмотр. Как отметил министр, предлагается во время ТО проверять тормозную систему, рулевое управление, топливную систему, световые приборы, степень тонирования стекол.

«Отменять техосмотр, согласно европейским нормам, вообще нельзя… Он должен быть в соответствии с подписанной нами Международной конвенцией”, - подчеркнул А.МОГИЛЕВ.

Министр сказал, что на специальных станциях, которые водитель будет вправе сам выбирать при прохождении ТО, планируется установить автоматическую фотофиксацию транспортного средства с последующей отсылкой информации в базу данных о том, что данное транспортное средство прошло техосмотр.

При этом на станции сотрудники будут иметь доступ к базе данных и смогут проверить, применялись ли к водителю штрафные санкции и были ли они погашены. В противном случае до оплаты штрафа талон о прохождении техосмотра владельцу выдаваться не будет.

Как отметил А.МОГИЛЕВ, данная превентивная мера станет своеобразным дисциплинирующим фактором для проштрафившихся водителей.

Министр также проинформировал, что МВД предлагает внедрить следующую периодичность проведения ТО, предусмотренную директивой 96/96/ЕС: для легковых автомобилей, зарегистрированных на физических лиц, до 3-х лет эксплуатации обязательный контроль не проводится; автомобиль, который эксплуатируется от 3 до 15 лет, должен проходить ТО каждые два года; автомобиль свыше 15 лет – ТО ежегодно.

Кроме того, легковые автомобили юридических лиц и грузовые автомобили независимо от форм собственности грузоподъемностью до 3,5 тонн до 2-х лет эксплуатации не должны проходить обязательный контроль, а в дальнейшем обязаны проходить его ежегодно.

В тоже время грузовые автомобили грузоподъемностью более 3,5 тонн, автомобили такси независимо от срока эксплуатации и формы собственности, должны проходить ТО ежегодно. Что касается автобусов и транспортных средств, перевозящих опасные грузы, то они должны проходить ТО дважды в год.