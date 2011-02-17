Запорожский автозавод представил новый автомобиль "ЗАЗ Forza"

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАО "ЗАЗ") сегодня, 17 февраля, презентовал новый автомобиль "ЗАЗ Forza".

Как сообщили корреспонденту УНИАН на предприятии, стиль нового автомобиля разработан ателье Torino Design. "Forza", а название переводится с итальянского как "Сила", "Движение" или "Вперед".

"Данный легковой автомобиль класса С. Будет выпускаться в кузовах седан и хетчбек в исполнениях Base, Base plus, Comfort, Luxury", - сообщили на ЗАО "ЗАЗ", отметив, что реализовывать "ЗАЗ Forza" Запорожский автозавод планирует как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

Согласно официальным данным ЗАО "ЗАЗ", в планах предприятия на 2011 год - поставки более 1 500 автомобилей "ЗАЗ Forza" на рынок Украины и свыше 7, 5 тысяч авто - в страны СНГ.

На сегодняшний день автомобиль "ЗАЗ Forza" уже сертифицирован и готов к отгрузке в торговую сеть.

Габаритные размеры: длина - 4 269 мм (седан) и 4 139 мм (хетчбек), ширина - 1 686 мм, высота - 1 492 мм, колесная база - 2 527 мм. Снаряженная масса - 1 200 кг, полная масса - 1 575 кг.

Максимальная скорость автомобиля - 160 км/ч, расход топлива в городском цикле - 9,7 л/100 км, в загородном цикле - 5,8 л/100 км, в смешанном - 7,2 л/100км.

Справка УНИАН. ЗАО «ЗАЗ» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в Корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.

ЗАО "ЗАЗ" в 2010 году сократило производство легковых автомобилей на 3,8%, по сравнению с 2009 годом, до 42,266 тыс. штук.