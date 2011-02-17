К Евро-2012 введут единый билет на междугородный транспорт

В Украине к Евро-2012 можно будет приобрести единый билет на любой вид транспорта междугородного сообщения.

Такие возможности предоставит автоматизированная система «Единый электронный билет», второй этап осуществления которой начат ГП «Расчетный центр Минтранссвязи», сообщили УНИАН в Министерстве инфраструктуры Украины.

И.о. директора ГП «Расчетный центр Минтранссвязи» Александр КАШПЕРСКИЙ, представляя систему, отметил, что конечной целью является создание единого, комплексного билета, где будет объединен ресурс авиации, железной дороги и автоперевозчиков. «На завершающей стадии это будет комбинированный билет: пассажир указывает точки отправления, определенные критерии и получает маршрут», - отметил он.

А.КАШПЕРСКИЙ отметил, что под чемпионат Европы по футболу 2012 года к этой системе могут быть подключены гостиницы - с тем, чтобы иностранцы, которые едут в Украину, могли заказать весь спектр услуг.

Планируется, что оплатить такие билеты можно будет за наличный и безналичный расчет, через сеть отделений «Укрпочты». Также рассматривается возможность оплаты по телефону и платежным поручением.

Будут реализовываться билеты также на сайте ГП «Расчетный центр Минтранссвязи». Уже сейчас на сайте можно приобрести железнодорожные билеты, а также автобусные пяти областей - Киевской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и АР Крым.