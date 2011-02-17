Услуга включения стоимости чая в стоимость билета популярна - Укрзализныця

«Укрзализныця» проводит эксперимент по включению стоимости чая в стоимость проездного документа, и отмечает его популярность.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, пассажир при оформлении через билетную кассу проездного документа имеет возможность оплатить стоимость от 1 до 3-х стаканов чая.

Как напоминают в ведомстве, эксперимент начался с 1 августа 2010 года, и услугой воспользовалось уже более 44 тыс. пассажиров.

Услуга предоставляется исключительно по желанию пассажира. Сейчас возможность оплаты в билетной кассе стоимости чая при оформлении проездного документа рассматривается в других поездах железных дорог Украины.

Данная услуга пока доступна в 5 вагонах фирменного поезда № 11/12 сообщением Киев-Симферополь, а именно: 1 вагон СВ (№ 7) и 4 вагона купе (№ № 17, 18, 19, 20). Стоимость 1 стакана чая в данном поезде составляет 2,5 грн. и стоимость проездного документа соответственно увеличивается на указанную сумму пропорционально количеству приобретенных стаканов чая.

По данным ведомства, экспериментальному внедрению данной услуги предшествовало изучение мнений пассажиров, с этой целью в конце 2010 года было проведено анкетирование среди пассажиров, в котором приняли участие более 1000 респондентов. Анкетирование показало, что 52% опрошенных считают предоставление им возможности оплачивать стоимость чая при оформлении проездного документа удобным, а оптимальным количеством стаканов чая, оплаченных через билетную кассу, указали 2 стакана.