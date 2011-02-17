Станция спутниковой связи УГЦР внесена в список МСЭ

Станция мониторинга и геолокации земных станций спутниковой связи Украинского государственного центра радиочастот 15 февраля 2011 года внесена в список международных станций радиомониторинга Международного союза электросвязи (МСЭ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

По словам начальника Украинского государственного центра радиочастот Павла СЛОБОДЯНЮКА, появление отмеченной станции в списке МСЭ свидетельствует о том, что технические возможности украинской станции радиомониторинга и геолокации земных станций спутниковой связи отвечают требованиям МСЭ, а следовательно выводят работу станции на международный уровень.

Он отметил, что основным назначением станции космического радиомониторинга является определение соответствия параметров излучения выводам электромагнитной совместимости, разрешениям на эксплуатацию, техническим нормам на излучение радиоэлектронных средств общих пользователей, определение реальной занятости полос радиочастот (РЧР) общего пользования, обеспечение рассмотрения заявок пользователей РЧР и обращений юридических и физических лиц относительно выявления и устранения радиопомех, проведение мероприятий, технического радиоконтроля в рамках международного сотрудничества по вопросам использования РЧР и т.п.

При этом, как сообщил П.СЛОБОДЯНЮК, станция имеет возможность устанавливать местонахождение незаконно действующих излучающих устройств.

Необходимо отметить, что кроме Украины, в список международных станций МСЭ подобного типа внесены лишь станции радиомониторинга радиоэлектронных средств космических служб Казахстана, Китая, Германии, Японии, Республики Корея и США.

Станция УГЦР может использоваться как в интересах Украины, так и в интересах Бюро радиосвязи МСЭ. В настоящее время станция наблюдает 110 активных спутников.

Справка УНИАН. Станция УГЦР предназначена для проведения измерения параметров радиоизлучения земных станций спутниковой связи (ЗССС), спутниковых станций, на несущих частотах, определения местонахождения (геолокация) земных станций спутниковой связи.

Станция космического радиомониторинга УГЦР была введена в строй в 2009 году.