В Херсонской обл. грузоперевозки выросли, пассажироперевозки - снизились

В Херсонской области в январе текущего года по сравнению с показателями за январь 2010 года грузовые перевозки выросли на 48,7%, а пассажироперевозки сократились на 11,6%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской област, за указанный период предприятиями транспорта перевезено 639,5 тыс. т грузов, а пассажирским транспортом перевезено 8,052 млн. пассажиров.

При этом, за январь т.г. по сравнению с январем прошлого года грузооборот увеличился на 26,6% и составил 401,4 млн. т/км. Увеличение грузооборота произошло на автомобильном (на 69,6%) и железнодорожном (на 25%) транспорте.

Пассажирооборот в январе по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом уменьшился на 2% и составил 224,8 млн. пасс./км.

Уменьшение пассажирооборота произошло на троллейбусном транспорте (на 37,3%), автомобильном (на 1,9%). В то же время на железнодорожном транспорте пассажирооборот увеличился на 11,7%.