В Аргентине столкнулись два железнодорожных состава

В результате столкновения двух железнодорожных составов в Аргентине погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает телеканал Fox со ссылкой на представителей местных властей.

Еще 70 человек госпитализированы. Состояние 14 из них оценивается как критическое, передает РБК.

Трагедия произошла возле станции Сан Мигель в 30 километрах к западу от Буэнос-Айреса. Как рассказал местный губернатор, на месте происшествия трудятся спасатели, которые выясняют, нет ли в покореженных вагонах других пострадавших.

Большое количество пострадавших обусловлено тем, что инцидент произошел в час пик. По неизвестной причине поезд, отходивший от станции Ретиро, врезался в поезд, ехавший перед ним. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться полиции.