В Кировограде утверждена программа городского транспорта

Кировоградский городской совет утвердил программу пассажирского транспорта на 2011 год с объемом финансирования в 14,1 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, компенсационные выплаты из государственного бюджета за льготные перевозки отдельных категорий граждан составят 10,7 млн. грн.

На реорганизацию работы транспортной маршрутной сети города планируется потратить 544 тыс. грн. Другие источники финансирования предусмотрены в сумме 2,8 млн. грн. (арендатор троллейбусного парка обязуется потратить на капитальный ремонт 6 машин 2,5 млн. грн.).

Фактическое количество единиц городского пассажирского транспорта, который ежедневно выпускается на линию, составляет 557 единиц (без учета резерва), из них автобусы I и II классов в обычном режиме движения – 40.

Как отмечается в программе, в Кировограде резко возрос дефицит пропускной способности основных улично-дорожных магистралей. Нерегулируемое использование транспортных средств малого класса (микроавтобусов) привело к критическим перегрузкам улиц, росту аварийности и загрязнению экосистемы областного центра.

Для обследования пассажиропотоков на городских автобусных маршрутах с последующим определением приоритетного вида перевозок в городском бюджете предусмотрено 150 тыс. грн., для создания центральной диспетчерской службы – 180 тыс. грн.

Результатом выполнения программы должны стать упорядоченная сеть автобусных маршрутов, обустроенные информационным табло остановки, регулярное движение пассажирского транспорта, вежливый контролируемый водитель.