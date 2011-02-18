ВР приняла законопроект о регистрации автомобилей службы гражданской защиты

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменения в статью 34 Закона "О дорожном движении" относительно ведомственной регистрации транспортных средств оперативно-спасательной службы гражданской защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 252 народных депутата из 397, зарегистрированных в сессионном зале.

Цель законопроекта - обеспечить беспрерывное дежурство технических средств и усилить уровень безопасности дорожного движения в системе оперативно-спасательной службы гражданской защиты, обеспечить ведомственную регистрацию и учет этих транспортных средств и экономию государственных средств.

Законопроектом предлагается внести в действующий закон изменения, которыми оперативно-спасательной службе гражданской защиты предоставить право вести ведомственный учет и регистрацию закрепленных за ней транспортных средств.