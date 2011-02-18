В Кировограде доходы от услуг электротранспорта упали на 61%

В Кировограде в 2010 году по сравнению с предыдущим годом доходы от услуг электротранспорта снизились на 61% - до 1,2 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в программе пассажирского транспорта на 2011 год, утвержденной депутатами городского совета.

Доходы от реализации проездных билетов сократились с 853 тыс. грн. до 71,9 тыс. грн. Уровень покрытия расходов составляет 14,6%, при этом убыточность электротранспорта города – 86,6% (в 2009 году 19,2% и 80,8% соответственно).

В областном центре на 5 маршрутах каждый день работают в среднем 25 троллейбусов. Ожидаемый общий объем пассажирских перевозок в 2010 году составил 5,9 млн. человек.

В Кировограде услуги городского электротранспорта предоставляет ООО «Елисаветградская транспортная кампания», которая с 2004 года арендует целостно-имущественный комплекс КП «Кировоградэлектротранс». В аренде у предприятия 44 троллейбуса, из которых в рабочем состоянии – 26.

В 2011 году предприятие за свой счет планирует провести капитальный ремонт 6 троллейбусов, для чего в программе предусмотрено 2,5 млн. грн. Также 100 тыс. грн. будет направлено на строительство и реконструкцию контактных сетей, 200 тыс. грн. – на строительство и модернизацию тяговых подстанций.