В Кировограде льготами на проезд автотранспортом пользуется треть населения

В Кировограде льготами на проезд автомобильным пассажирским транспортом пользуется треть населения областного центра или около 70 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в программе пассажирского транспорта на 2011 год, утвержденной депутатами Кировоградского горсовета.

Льготы на проезд автомобильным транспортом составляют почти 60% от общих объемов перевозок. В прошлом году дополнительные льготы на бесплатный проезд получили дети из многодетных семей или примерно 15 тыс. человек.

Всего в 2010 году компенсационные выплаты предприятиям электро-, автомобильного и железнодорожного транспорта за перевозку льготных категорий населения составили 10,8 млн. грн, в том числе по электротранспорту - 5,2 млн. грн, по автомобильному транспорту - 5,5 млн . грн, по железнодорожному транспорту - 210 тыс. грн.

Как отмечено в программе, из-за недостаточного финансирования компенсационные выплаты покрывают убытки от таких перевозок примерно на 75% от фактически предоставленных услуг.

В 2011 году компенсация предприятиям электро-, автомобильного и железнодорожного транспорта за перевозки льготных категорий населения будет осуществляться за счет средств государственной субвенции в сумме 10,7 млн. грн.