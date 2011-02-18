В Украине количество абонентов мобильной связи сократилось на 2,6%

В Украине количество абонентов сотовой мобильной связи в 2010 году сократилось на 2,6% по сравнению с 2009 годом и на 1 января т.г. составило 53,92 млн. человек.

Об этом сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, из общего числа абонентов мобильной связи 30,17 млн. являлись домашними абонентами, что на 6% меньше, чем в 2009 году.

Количество абонентов транкинговой связи за отчетный период снизилось на 2,2 тыс. абонентов и составило 8,4 тыс., из них 1,7 тыс. – домашние абоненты.

По данным Госкомстата, на конец 2010 года в Украине не осталось абонентов пейджинговой связи, тогда как в 2009 году их количество составляло 0,3 тыс. абонентов.