В Украине количество абонентов мобильной связи сократилось на 2,6%
11:02, 18 февраля 2011Транспорт/Связь
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В Украине количество абонентов сотовой мобильной связи в 2010 году сократилось на 2,6% по сравнению с 2009 годом и на 1 января т.г. составило 53,92 млн. человек.
Об этом сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, из общего числа абонентов мобильной связи 30,17 млн. являлись домашними абонентами, что на 6% меньше, чем в 2009 году.
Количество абонентов транкинговой связи за отчетный период снизилось на 2,2 тыс. абонентов и составило 8,4 тыс., из них 1,7 тыс. – домашние абоненты.
По данным Госкомстата, на конец 2010 года в Украине не осталось абонентов пейджинговой связи, тогда как в 2009 году их количество составляло 0,3 тыс. абонентов.
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