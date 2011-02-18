Количество абонентов кабельного ТВ сократилось на 0,7%

В Украине количество абонентов кабельного телевидения в 2010 году сократилось годом на 0,7%, или 22,9 тыс. абонентов, по сравнению с 2009 годом и на 1 января т.г. составило более 3,455 млн. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомстата Украины.

Согласно сообщению, из общего количества абонентов кабельного ТВ более 3,442 млн. составляют домашние абоненты, что на 26,7 тыс. меньше, чем в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году количество абонентов кабельного телевидения в Украине выросло на 1,02% по сравнению с 2008 годом – до более 3,47 млн., из них почти 3,47 млн. – домашние абоненты.