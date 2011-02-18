В Херсонской обл. грузоперевозки морским транспортом выросли, речным – сократились

В Херсонской области в январе текущего года перевозки грузов морским транспортом выросли в 2,8 раза по сравнению с январем 2010 года, а речным – сократились на 58,1%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, объем перевозки грузов морским и речным флотом в январе т.г. остался на уровне января 2010 года и составил 9,8 тыс. тонн грузов.

Объем обработки грузов в портах и на промышленных причалах (морских и речных) сократился на 7,4% и составил 269,7 тыс. тонн.

Объем обработки грузов во внутреннем сообщении вырос на 12,7%, транзитных – на 23,8% и составил соответственно 19,5 тыс. тонн и 26 тыс. тонн.

Обработка экспортных грузов сократилась на 14%, импортных – на 3,4% и составила соответственно 188 тыс. тонн и 30,9 тыс. тонн.

Количество обработанных судов за указанный период увеличилось на 2,4% и составило 87 единиц. Количество обработанных судов – заграничных и инфрахт – сократилось на 13,5% и составляло 64 единицы.