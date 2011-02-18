Грищенко отмечает прогресс в переговорах о делимитации границ в Керченском проливе

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО отмечает прогресс в переговорах с Российской Федерацией в вопросе делимитации границы в Керченском проливе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ГРИЩЕНКО заявил сегодня, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он подчеркнул, что данные переговоры, как и переговоры о делимитации других границ с РФ являются одним из приоритетов для министерства. Министр напомнил, что переговоры продолжаются с 1996 года.

«У нас есть прогресс, но переговоры еще далеко не завершены. И поэтому я дам более полную оценку по их завершении», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины называют слухами появившуюся в СМИ информацию о том, что Украина пошла на уступки в переговорах по делимитации Азовского моря и Керченского пролива.

Вчера, 17 февраля, на пресс-конференции в Москве официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Александр ЛУКАШЕВИЧ сказал, что Россия стремится к созданию совместной корпорации по управлению Керченским проливом.

«Мы стремимся к совместному с Украиной управлению судоходством в Керченском проливе и его взаимовыгодному экономическому использованию путем создания совместной корпорации», - заявил А.ЛУКАШЕВИЧ. По его словам, Россия хотела бы достичь с Украиной договоренности по Керченскому проливу, которая бы гарантировала и обеспечивала на практике беспрепятственное прохождение судов и кораблей РФ, Украины, а также судов третьих государств в соответствии с договором от 24 декабря 2003 года. Он отметил, что переговоры о разграничении Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива, регулярно проводятся. В частности, 20-21 декабря 2010 года в Москве прошел 31-й раунд переговоров, а следующий намечен на 2-3 марта в Киеве.