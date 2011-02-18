Количество абонентов фиксированной телефонной связи снизилось на 0,6%

В Украине количество абонентов фиксированной телефонной связи в 2010 году снизилось более чем на 0,6% по сравнению с 2009 годом и на 1 января т.г. составило 12,286 млн. человек.

Об этом сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, количество абонентов фиксированной городской телефонной связи в Украине за отчетный период снизилось более чем на 67 тыс. и составило 10,653 млн. человек, из них домашние абоненты – 8,660 млн., что почти на 19 тыс. меньше, чем в 2009 году.

Количество абонентов фиксированной сельской телефонной связи за указанный период сократилось на 9 тыс. – до 1,632 млн. человек, из них домашние абоненты составили 1,495 млн., что на 7,3 тыс. меньше, чем в 2009 году.

Количество таксофонов фиксированной телефонной связи в Украине в 2010 году снизилось по сравнению с 2009 годом почти на 12% и составило 27,349 тыс. штук, из них 26,622 тыс. – в городской местности (на 3,309 тыс. меньше, чем в 2009 г.), 817 – в сельской местности (на 377 штук меньше).

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине количество абонентов городской фиксированной телефонной связи снизилось на 1,3% – до 10,7 млн. человек

Количество абонентов фиксированной сельской телефонной связи снизилось на 0,6% – до 1,64 млн., количество таксофонов фиксированной городской телефонной снизилось на 26% – до 29,4 тыс., количество таксофонов фиксированной сельской телефонной связи в 2009 году почти не изменилось и составило 1,09 тыс.