Аэропорты Крыма увеличили перевозку пассажиров на 4,8%

В январе 2011 года количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов Автономной Республики Крым, составило 30,7 тыс. человек, что на 4,8% больше, чем в январе 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в январе т.г. на 4,6% увеличилось количество отправленных из аэропортов Крыма пассажиров и составило 15,8 тыс. человек. Количество пассажиров, прибывших в аэропорты автономии, составило 14,9 тыс. человек, что на 4,9% больше, чем в январе 2010 года.

Также сообщается, что из аэропортов автономии в январе т.г. было отправлено 15,1 тонны грузов, прибыло – 7,9 тонн, что соответственно в 2,7 раза и в 1,8 раза больше, чем в январе 2010 года.

Авиаперевозчики Крыма оказывают услуги по перевозке грузов только в международном сообщении, по сравнению с январем 2010 года этот показатель уменьшился на 42,1% и составил 0,3 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году аэропорты Крыма увеличили перевозку пассажиров на 12,3% – до 843,4 тыс. человек.